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Giriş Tarihi: 27.1.2023 10:54 Son Güncelleme: 27.1.2023 10:54

Öldü sanıldı 3 gündür uyuduğu ortaya çıktı

Erzurum’da bipolar hastası olan 49 yaşındaki kadından 3 gün haber alınamayınca, yakınları tarafından polise haber verildi. Çilingir ile eve giren polisler, tek başına yaşayan kadının uyuduğunu gördü. Polislerin uyandırdığı kadının, aldığı ilaçların etkisiyle 3 gündür uyuduğu öğrenildi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Öldü sanıldı 3 gündür uyuduğu ortaya çıktı

Erzurum'un Müftü Solakzade Mahallesinde tek başına yaşayan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Sevim K.'dan 3 gün boyunca haber alınamadı. Telefonlara ve komşularımın kapıyı çalmalarına cevap vermeyen kadının yakınları durumdan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Hayatından endişe edilen kadının ev, çilingir tarafından açılarak girildi. Polis ekipleri eve girdiklerinde ise oturma odasında bulunan koltukta Sevim K.'yı gördü.

Yanına yaklaşan polisler kadının uyuduğunu anladı. Polislerin uyandırdığı kadın şaşkınlıkla olup bitene anlam vermeye çalıştı. Bipolar hastası olan kadının aldığı ilaçların etkisi ile 3 gün boyunca uyandığı tespit edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Sevim K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Öldü sanıldı 3 gündür uyuduğu ortaya çıktı
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