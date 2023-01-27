Öldü sanıldı 3 gündür uyuduğu ortaya çıktı

Erzurum'un Müftü Solakzade Mahallesinde tek başına yaşayan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Sevim K.'dan 3 gün boyunca haber alınamadı. Telefonlara ve komşularımın kapıyı çalmalarına cevap vermeyen kadının yakınları durumdan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Hayatından endişe edilen kadının ev, çilingir tarafından açılarak girildi. Polis ekipleri eve girdiklerinde ise oturma odasında bulunan koltukta Sevim K.'yı gördü.

Yanına yaklaşan polisler kadının uyuduğunu anladı. Polislerin uyandırdığı kadın şaşkınlıkla olup bitene anlam vermeye çalıştı. Bipolar hastası olan kadının aldığı ilaçların etkisi ile 3 gün boyunca uyandığı tespit edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Sevim K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.