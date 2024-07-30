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Giriş Tarihi: 30.7.2024 14:47 Son Güncelleme: 30.7.2024 15:39

Öldü zannettiler uyuduğu anlaşıldı

Erzurum'da yaşayan oğlundan bir gün boyunca haber alamayan anne, ekipleri harekete geçirdi. Erzurum dışında yaşayan oğlundan endişelenen annenin ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, olayın basit bir yanlış anlama olduğunu ortaya çıktı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Öldü zannettiler uyuduğu anlaşıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve öldüğünden şüphelenilen Ö.U. (29) isimli şahıs ekipleri harekete geçirdi. Polislerin cevap alamayınca çilingirle açarak girdiği evde Ö.U.'nun uyuduğu anlaşıldı. Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ö.U. (29) isimli şahıs, şehir dışında yaşayan annesi tarafından bir gün boyunca telefonla ulaşılamayınca endişelendi. Annesi, oğlunun haber vermeden iş yerine gitmemesi ve telefonlarına yanıt vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı defalarca çaldı ve pencerelere vurarak yanıt aradı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen kapıyı açmayı başaramayan ekipler, bir çilingir çağırarak evin kapısını açtırdı. İçeri giren polisler, Ö.U.'nun sadece derin bir uykuda olduğunu fark etti. Uyandığında polisleri karşısında gören Ö.U., durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Yapılan kontrol sonucunda, Ö.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir tehlike bulunmadığı belirlendi.

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Öldü zannettiler uyuduğu anlaşıldı
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