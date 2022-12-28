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Giriş Tarihi: 29.12.2022

Öldüğünü köpekleri ortaya çıkardı

Avcılar’da yalnız yaşayan emekli öğretmen, köpeklerinin sürekli havlaması nedeniyle girilen 7. kattaki evinde ölü bulundu. Köpekler, eve pencereden giren polisleri, sahiplerinin cesedine yaklaştırmadı

Öldüğünü köpekleri ortaya çıkardı
İstanbul Avcılar'da, Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Sitesi'nde bulunan 7'nci kattaki evinde eşi ve iki çocuğundan ayrı tek başına yaşayan emekli öğretmen Ceyhun Köklü'den bir süre haber alınamadı. Köklü'nün evde beslediği iki köpeğin sürekli havlaması ve evden kötü koku gelmesi üzerine komşuları kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.



Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveniyle 7'nci kattaki eve pencereden girdi. Köklü, yüzüstü yere düşmüş halde bulunurken, havlayan iki köpek, polis ekiplerini sahiplerinin yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Gelen görevliler, köpekleri ellerindeki aparatla yakalayıp hayvan barınağına götürdü. Yerde hareketsiz yatan Köklü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Çeşitli hastalıkları olduğu belirtilen Köklü'nün ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. DHA

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Öldüğünü köpekleri ortaya çıkardı
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