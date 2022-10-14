Öldürdüğü Bahar’ı daha önce de bacağından vurmuş

BACAĞINDAN VURULDU

İddiaya göre; eşinden boşanmış ve bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahar Torun, Burak Acar'la tanışarak sevgili oldu. Genç kadın bir süre sonra Acar'dan ayrılmak istedi. Bahar Torun'dan ayrılmak istemeyen Burak Acar, sürekli olarak genç kadını rahatsız etmeye başladı. Saplantılı âşık geçtiğimiz yıl Bahar Torun'u bacağından vurarak yaraladı. Polis tarafından yakalanan saldırgan hakkında işlem yapılırken Bahar Torun işi bırakarak bir temizlik firmasında çalışmaya başladı.