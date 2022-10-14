Öldürdüğü Bahar’ı daha önce de bacağından vurmuş

Adana'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Burak Aacar tarafından 11 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla öldürülen Bahar Torun'un (39) cenazesi toprağa verilmek üzere 19 yaşındaki oğlu Enes Kaplan ve erkek kardeşine teslim edildi. Yaşamını yitiren genç kadının daha önce saplantılı aşık tarafından bacağında vurulduğu ve sürekli rahatsız edildiği için işten çıkarıldığı ileri sürüldü.
BACAĞINDAN VURULDU
İddiaya göre; eşinden boşanmış ve bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahar Torun, Burak Acar'la tanışarak sevgili oldu. Genç kadın bir süre sonra Acar'dan ayrılmak istedi. Bahar Torun'dan ayrılmak istemeyen Burak Acar, sürekli olarak genç kadını rahatsız etmeye başladı. Saplantılı âşık geçtiğimiz yıl Bahar Torun'u bacağından vurarak yaraladı. Polis tarafından yakalanan saldırgan hakkında işlem yapılırken Bahar Torun işi bırakarak bir temizlik firmasında çalışmaya başladı.
OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE…
Saplantılı adam, Bahar Torun'u yeni iş yerinde de taciz etmeye devam etti. Genç kadın bu yüzden 3 ay önce işten çıkarıldı. Burak Acar, önceki gün Bahar Torun'la konuşup barışmak için genç kadının Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Torun'un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Burak Acar, tabancayla genç kadını 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde sırtından vurdu. Ağır yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, zanlı kaçtı.
CENAZESİ OĞLUNA TESLİM EDİLDİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahar Torun'un naaşı otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken katil zanlısı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2 çocuk annesi Bahar Torun'un cenazesi yapılan otopsinin arından toprağa verilmek üzere 19 yaşındaki oğlu Enes Kaplan ve erkek kardeşine teslim edildi. Genç kadın daha sonra Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.