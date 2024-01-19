Haberler Yaşam Haberleri Öldürdüğü eşinin doğum gününde ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Giriş Tarihi: 19.1.2024 17:46 Son Güncelleme: 19.1.2024 18:34

Öldürdüğü eşinin doğum gününde ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Konya'da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ebru Gürpe'yi (33) çocuğunun gözü önünde öldüren Yılmaz Gürpe’ye (33), eşinin doğum gününde hiçbir indirim uygulanmadı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Öldürdüğü eşinin doğum gününde ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Olay, geçtiğimiz yıl 5 Nisan tarihinde merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'da oturan ve turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, bir süredir ayrı yaşadığı ve Konya'daki yakınlarının yanına gelen eşi Ebru Gürpe'yi kendisini aldattığı iddiasıyla çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Katil zanlısı Yılmaz Gürpe, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün son kez hakim karşısına çıktı. Eşini çok sevdiğini dile getiren Gürpe, pişman olduğunu söyledi. Katil zanlısı öldürdüğü eşinin doğum gününde hiçbir indirim uygulamadan 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Öldürdüğü eşinin doğum gününde ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
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