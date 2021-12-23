Son dakika: Öldürdüğü kişinin aracını dublörlükle satmıştı: Cezası belli oldu

Antalya'da Aykut Çakal adlı genci öldürüp arabasını satmak için dublörlük yapan Suriye uyruklu karar duruşmasına çıktı. Mohammad Ghazı Jasem, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası aldı.
NE OLMUŞTU?
Antalya'da yaşayan Aykut Çakal, geçtiğimiz yıl 23 Kasım'da ortadan kayboldu. Çakal'ın İstanbul'da yaşayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
Olayın izini süren polis, Çakal'ın aracının Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir oto galeriye satıldığını belirledi. Satış işlemini inceleyen güvenlik güçleri, aracı satanın Çakal'ın arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu belirlerken Karataş'ın yanında bulunan Suriye uyruklu bir kişinin de Çakal gibi davranarak adeta dublörlük yaptığını ortaya çıkardı.
Aykut Çakal'a benzeyen Mohammad Ghazı Jasem'e ulaşan polis, Jasem'i 28 Kasım'da Kepez'in Varsaklar mahallesinde bulunan evinde gözaltına aldı. 29 yaşındaki şüpheli Jasem, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.
Jasem'in gösterdiği ormanlık alanda arama yapan polis, Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü buldu. Ekipler tarafından çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 83 bin liraya sattıkları saptandı. Bulunan otomobile el konuldu. Gözaltına alınan Jasem, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme', 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.
POLİSİ ŞEHİT ETTİ
Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirlenen diğer şüpheli Muhammet Karataş'ın, 3 Aralık'ta Kahramanmaraş'taki bir otelde olduğu ihbarı alındı. Otele kendisini gözaltına almaya gelen bir polis memurunu tabancayla şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş, birkaç saat sonra kent merkezindeki bir av bayisine giderek mermi almak istedi. İhbar üzerine polis ekipleri de adrese baskın yaptı. Kaçmaya çalışan Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karataş, ameliyata rağman yaşamını yitirdi.
CEZAYI DUYUNCA DİLİ TUTULDU
Mohammad Ghazı Jasem hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianamede, cinayetin detaylarına yer verildi. Mohammad Ghazı Jasem ile ölen Muhammet Karataş'ın aynı iş yerinde bir müddet çalışmaları nedeniyle arkadaş oldukları belirtilen iddianamede, Karataş'ın aynı zamanda maktul Aykut Çakal'ın da çok yakın arkadaşı olduğuna dikkat çekildi.
OTOMOBİLİ SATTI
Muhammet Karataş'ın, Aykut Çakal'ı öldürüp aracını satmayı teklif ettiği, Mohammad Ghazı Jasem'in de bu teklifi kabul ettiğine vurgu yapılan iddianamede, "Mohammad Ghazı Jasem, maktul Aykut Çakal'a fiziksel olarak benzemektedir. İki şüpheli maktulü öldürmek için fikir birliğine varmıştır. Nitekim 23 Kasım 2020 tarihinde saat 21.30 sularında maktulün evinde buluşmuşlardır. Önceden yaptıkları plan gereğince maktulü iple boğan Karataş ve Jasem, cesedi koli bandı ile bağladıktan sonra gece yarısı götürüp gömmüştür. Ertesi gün maktulün kimliğini alan ve kıyafetlerini giyen Mohammad Ghazı Jasem, Muhammet Karataş ile birlikte notere giderek Aykut Çakal'ın 34 CBD 909 plakalı otomobilini 83 bin TL'ye satmışlardır. Ayrıca, Mohammad Ghazı Jasem maktulün cep telefonunu da satmıştır. Mohammad Ghazı Jasem ile Muhammet Karataş eylemlerini planlayarak yapmıştır. Şüpheli Jasem'in bir suçun işlenmesini gizleyerek nitelikli öldürme ve nitelikli yağma suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.
TANIK İFADE VERDİ
Duruşmaya Gaziantep'ten SEGBİS ile katılan tanık S.Ç, öldürülen cinayet sanığının olaydan sonra yanına geldiğini ve cinayeti işlediğini belirterek, "Kendisi ile Antalya'da öğrenciyken tanıştım. Öldürülen Muhammet Karataş'ın babasının pansiyonu vardı. Ben de onların broşürünü dağıtmıştım. Sonra onları görmedim. Sanırım kış günüydü. Evde banyo yapıyordum. Bu gelmiş. Kendisini beklemiyordum. Geldiğinde ailem evdeydi. Bana 'Antalya'da birini öldürdüm' dedi. Çok korktum. Tüylerim diken diken oldu. Evdekilere zarar verebilir diye endişe ettim. Evde silahlı bir katilin olduğu düşüncesi bile beni ürkütüyordu. Korkudan ihbarda edemedim. Bizde 3-4 gün kaldı. Bana öldürdüğü kişinin kendisi ile ilişkiye girmek istemesinden dolayı cinayeti işlediğini söyledi. Sonra gitti. Kahramanmaraş'ta da öldürüldüğünü duydum." dedi.
CEZAYI DUYUNCA DONDU KALDI
Tutuklu sanık Mohammad Ghazı Jasem'in, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına devam edildi. Jasem, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek sanıktan son sözünü söylemesini istedi. Sanık Mohammad Ghazı Jasem kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Beratını talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'i kasten insan öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, yağmadan 14 yıl ve sahtecilikten 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Hiçbir indirim uygulamadı. Ağırlaştırılmış müebbet artı 20 yıl hapse mahkum olan Suriyeli sanığın SEGBİS odasında dili tutuldu. Uzun süre konuşamadı.