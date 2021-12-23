Son dakika: Öldürdüğü kişinin aracını dublörlükle satmıştı: Cezası belli oldu

Olayın izini süren polis, Çakal'ın aracının Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir oto galeriye satıldığını belirledi. Satış işlemini inceleyen güvenlik güçleri, aracı satanın Çakal'ın arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu belirlerken Karataş'ın yanında bulunan Suriye uyruklu bir kişinin de Çakal gibi davranarak adeta dublörlük yaptığını ortaya çıkardı.

Aykut Çakal'a benzeyen Mohammad Ghazı Jasem'e ulaşan polis, Jasem'i 28 Kasım'da Kepez'in Varsaklar mahallesinde bulunan evinde gözaltına aldı. 29 yaşındaki şüpheli Jasem, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Jasem'in gösterdiği ormanlık alanda arama yapan polis, Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü buldu. Ekipler tarafından çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 83 bin liraya sattıkları saptandı. Bulunan otomobile el konuldu. Gözaltına alınan Jasem, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme', 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.