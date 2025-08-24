Öldürdükleri adamın ailesinden para istediler

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Emrah Dinçer, 2015'te eniştesi İsmet Özbudak'ın yanına gitmiş, ardından bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi her defasında İsmet Özbudak'tan, "Dinçer, Çin'e çalışmaya gitti." cevabını aldı. Baba Remzi Dinçer'e, oğlunun telefonundan sürekli para isteyen mesajlar gönderildi. Şüphelenen baba savcılığa başvurdu ancak Özbudak ailesi "Çin'de" diyerek ifade verince, dosya 5 yıl içinde üç kez takipsizlikle sonuçlandı. Soruşturma yeniden açıldığında, Emrah'ın telefonunun o dönemde Çin'den değil Niğde'den sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine Özbudak ailesi gözaltına alındı. Soruşturmada bir tanık, Dinçer'in Özbudak ailesi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Bunun üzerine yapılan kazıda, Özbudaklara ait ahırın bahçesinde beton dökülmüş zeminin altında insan kemikleri ve kıyafet parçaları bulundu. İsmet, Oğuzhan ve Ali Özbudak tutuklanırken aile bireylerinden Hülya ve Hamza Özbudak adli kontrolle serbest bırakıldı. Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığı da "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. İstinaf başvurusu reddedilen karar dosyası Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar İsmet Özbudak ve Oğuzhan Özbudak'ın cezalarını onadı. Amca Ali Özbudak yönünden ise soruşturmada verdiği ikrarın dikkate alınmadığını belirterek cezada indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.