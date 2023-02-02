Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar

Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı daireden dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yapılan kontrolde baş ve kol kısımları yanmış Leyla Seyidova'ya ait cesedi bulundu. Polis tarafından dairede yapılan incelemelerde kadının öldürüldükten sonra çarsafa sarıldığı ve bazaya konularak yakıldığı belirtildi. Evde bıçak, balta ve boş kolonya şişesi bulundu. Seyidova'nın cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada katil zanlısı Erkın Sohbetov, Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Polis ayrıca cesedin bulunduğu dairede kiracı olarak yaşayan Türkmenistan uyruklu Feruz Yagshıkulyyev ile Gulçehra Kadırova'yı gözaltına aldı. 3 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.