Öldürdüm, babam ile birlikte ormana attım

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin parmak izi incelemesinde Tokat'ta yaşayan pazarcı Semih Sevim olduğu belirlendi. Sevim'den haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenaze 5 Ocak'ta Tokat'ta toprağa verilirken Sevim'in İstanbul'da görüştüğü kişiler, sosyal medya hesapları ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) iletişim ve hareket trafiği incelendi. Olayda ilgisi olduğu değerlendirilen kişilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda gözaltına alınan Sevim'in eski kız arkadaşı S.Ç. çelişkili ifadeler verdi. S.Ç, Sevim'in eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden kendisini tehdit ettiğini kaydetti. Aralarında çıkan kavgada eski sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden S.Ç. cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını kayoetti. Katil zanlısı baba ile kız tutuklandı.