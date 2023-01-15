Haberler Yaşam Haberleri Öldürdüm, babam ile birlikte ormana attım
Giriş Tarihi: 16.1.2023

Öldürdüm, babam ile birlikte ormana attım

Genç kız S.Ç., kendisini tehdit eden eski erkek arkadaşını öldürüp cesedi babasıyla ormana attı. Baba ile kızı tutuklandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Öldürdüm, babam ile birlikte ormana attım
İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin parmak izi incelemesinde Tokat'ta yaşayan pazarcı Semih Sevim olduğu belirlendi. Sevim'den haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenaze 5 Ocak'ta Tokat'ta toprağa verilirken Sevim'in İstanbul'da görüştüğü kişiler, sosyal medya hesapları ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) iletişim ve hareket trafiği incelendi. Olayda ilgisi olduğu değerlendirilen kişilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda gözaltına alınan Sevim'in eski kız arkadaşı S.Ç. çelişkili ifadeler verdi. S.Ç, Sevim'in eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden kendisini tehdit ettiğini kaydetti. Aralarında çıkan kavgada eski sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden S.Ç. cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını kayoetti. Katil zanlısı baba ile kız tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
SON DAKİKA! Haluk Bayraktar Baykar'ı heden alan iftiralarda o noktaya dikkat çekti: Peş peşe gelen bu saldırılar...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir?
İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede
Kutlu ana
6'lı masaya bir aday daha çıktı: Benim de CV'me bakılsın...
İki haftalığına geldi ‘Demirbaş’ oldu
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldürdüm, babam ile birlikte ormana attım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA