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Giriş Tarihi: 6.4.2022 15:34 Son Güncelleme: 6.4.2022 16:07

‘Öldüreceğim’ diye tehdit etmişti, dediğini yaptı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Öldüreceğim’ diye tehdit etmişti, dediğini yaptı

Aydın’da sürekli alkol alan ve çalışmayan Nail Sedan (54) sürekli şiddet uyguladığı için boşanmak isteyen 35 yıllık karısını Esma Sedan’ı (52) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Fabrikada işçi olarak çalışan Esma Sedan’ın bir süre önce boşanmak için dilekçe verdiği ve çevresindekilere ‘Boşanacağım. Bu adamdan kurtulacağım’ dediği öğrenildi. Nail Sedan’ın karısını, ‘Benden boşanamazsın. Seni öldürürüm’ diye tehdit ettiği öğrenilirken, uzaklaştırma kararına rağmen cinayeti işlediği belirlendi.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Söke ilçesi kırsal Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi olan çiftçi Nail Sedan, sürekli alkol alıp, karısı Esma Sedan'a şiddet uyguluyordu. Esma Sedan, Nail Sedan'ın 'Benden boşanamazsın. Seni öldürürüm' tehditlerine rağmen daha fazla dayanamayıp eşinden boşanmak için dilekçe verdi.

Nail Sedan, uzaklaştırma kararına rağmen karısı Esma Sedan'ı pompalı tüfekle vurdu. Esma Sedan vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, eşini yaralayan Nail Sedan ise tüfekle birlikte gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Esma Sedan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı eş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

BOŞANACAĞI İÇİN SEVİNÇLİYDİ

Fabrikada işçi olarak çalışan Esma Sedan'ın bir süre önce eşinden boşanmak için dilekçe verdiği ve çevresindekilere 'Boşanacağım. Bu adamdan kurtulacağım' dediği ve sevinçli olduğu öğrenildi. Başına geleceklerden habersiz boşanacağı için öldürülen Esma Sedan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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‘Öldüreceğim’ diye tehdit etmişti, dediğini yaptı
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