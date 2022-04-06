‘Öldüreceğim’ diye tehdit etmişti, dediğini yaptı

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Söke ilçesi kırsal Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi olan çiftçi Nail Sedan, sürekli alkol alıp, karısı Esma Sedan'a şiddet uyguluyordu. Esma Sedan, Nail Sedan'ın 'Benden boşanamazsın. Seni öldürürüm' tehditlerine rağmen daha fazla dayanamayıp eşinden boşanmak için dilekçe verdi.

Nail Sedan, uzaklaştırma kararına rağmen karısı Esma Sedan'ı pompalı tüfekle vurdu. Esma Sedan vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, eşini yaralayan Nail Sedan ise tüfekle birlikte gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Esma Sedan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı eş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

BOŞANACAĞI İÇİN SEVİNÇLİYDİ

Fabrikada işçi olarak çalışan Esma Sedan'ın bir süre önce eşinden boşanmak için dilekçe verdiği ve çevresindekilere 'Boşanacağım. Bu adamdan kurtulacağım' dediği ve sevinçli olduğu öğrenildi. Başına geleceklerden habersiz boşanacağı için öldürülen Esma Sedan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.