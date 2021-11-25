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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Öldürecekti ‘Çocuklarıma bağışla’ diye yalvardım

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Öldürecekti ‘Çocuklarıma bağışla’ diye yalvardım

Antalya'da, cinayet suçundan 20 yıldır yattığı cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye olan Mevlüt Koyuncu'nun, 6 ay önce, Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i öldürdüğü cinayetin tanığı Havva B., duruşmada ilk kez konuştu

Duruşmada, sevgilisi olan Hakan Ökten'le buluşup hayvanat bahçesine gittiklerini anlatan Havva B., "Araçta otururken Mevlüt Koyuncu yanımıza gelerek 'Burada zina mı yapıyorsunuz' deyip küfretti. Hakan araçtan inerek uzaklaşması için itti. Bu sırada Mevlüt Koyuncu, silahı çıkarıp Hakan'ın göğsüne ateş etti.



Kaçmaya çalışınca bu kez arkasından ateş etti. Araca bindiğim sırada önüme geçen Mevlüt Koyuncu, silahı bana doğrulttu. 'Beni çocuklarıma bağışla' diye yalvarınca küfredip vazgeçti" ifadelerini kullandı.

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Öldürecekti ‘Çocuklarıma bağışla’ diye yalvardım
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