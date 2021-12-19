‘Öldüren ağaç’ için 6 yıl hapisle yargılanacak

Antalya'da 26 Temmuz akşamı yapılan kır düğününde, 15 metre uzunluğundaki çam ağacının devrilmesi sonucu davetlilerden mimar Mustafa Ölmez, 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'yı kurtarmak için üzerine kapanmış ve kendisi hayatını kaybetmişti. Olayda 2'si ağır 9 kişi ise yaralanmıştı. Mustafa Ölmez'in yakınları polise verdikleri ifadede, "Kızını kurtarmak için üzerine kapandı. Ancak kendisi öldü" demişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianame Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede savcı, işyeri işletmecisi Emrecan Yeğinaltay hakkında 'Ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis talep etti. Bilirkişi, devrilmiş olan kızılçam ağacının özde oluşan çatlak ve çürümeden dolayı gövde ağırlığını kaldıramayıp kırılıp devrildiği görüşüne yer verdi. Duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.