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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Öldüren aparkat

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Öldüren aparkat

Beyoğlu'da, Uzak Doğu sporlarıyla uğraşan özel güvenlikçi Fırat İşçi'nin peş peşe yumruklayarak komalık ettiği restoran işletmecisi Murat Karacan, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti. İşçi hakkında açılan 'yaralama' soruşturması da 'cinayet'e dönüştü. Son aldığı aparkat darbesiyle yere düşerken başını sert zemine vuran ve kafatası kemiği beynine saplanan Karacan'ın ailesi yasa boğuldu.

Murat Karacan(42) Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde restoran işletiyordu. Evli ve 2 çocuk babasıydı. 12 Ağustos akşamı eğlenmek için arkadaşlarıyla birlikte Yeşilçam Sokak'taki bir bara gitti. Bar girişinde, barın özel güvenlikçileriyle aralarında kısa bir tartışma yaşandı. Tartışma büyümeden sona erdi ve arkadaşlarıyla bara girdi. Barda eğlenirken, bar girişindeki tartışmayı tatlıya bağlamak için tekrar dışarı çıktı. Bu sırada, tartışma sırasında olmayan barın başka bir özel güvenlikçisi Fırat İşçi ile aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında, Uzak Doğu sporlarıyla da uğraştığı belirtilen Fırat İşçi, Murat Karacan'a peş peşe yumruk vurarak yere serdi.

KAFATASI KEMİĞİ BEYNİNE SAPLANDI

Son aldığı aparkat darbesiyle Karacan yere düşerken başını sert zemine vurdu ve bir daha kendine gelemedi. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hastaneye kaldırılan Murat Karacan'ın kırılan kafatası kemiğinin beynine saplandığı belirlendi. Murat Karacan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınırken, gözaltına alınan Fırat İşçi tutuklandı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAMADI

Yaklaşık 4 aydır hastanede yaşam savaşı veren Murat Karacan önceki gün hayatını kaybetti. Karacan'ın ölümüyle yakınları büyük acı yaşarken polis, ölüm bilgisini soruşturmayı yürüten savcılığa bildirdi. 'Yaralama' suçlamasıyla açılan soruşturma 'cinayet' soruşturmasına dönüştü.

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Öldüren aparkat
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