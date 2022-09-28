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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Öldüren dava

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Öldüren dava
Çanakkale'nın Bayramiç ilçesinde iki yıl önce belediyeye ait akaryakıt istasyonundan çalınan 73 bin liradan yetkisi olmadığı halde sorumlu tutularak açığa alınan, fakat suçsuzluğu ispatlanınca görevine geri dönen işletme müdürü Ali Çetinkaya (38), duruşmasına saatler kala geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın, bir gün önce belediye yetkilileri tarafından, kayıp 73 bin lirayı ödemesi, aksi halde tekrar açığa alınacağı söylenip tehdit edildiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında kayıp paranın, İyi Partili meclis üyesinin oğlu olan belediye çalışanı T.G.'nin hesabına yatırıldığı belirlenmişti.

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Öldüren dava
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