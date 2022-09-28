Öldüren dava! Paralar İyi Parti Meclis üyesinin oğlunun hesabında çıkmıştı...

Bayramiç İlçesi'nde bir çocuk babası Ali Çetinkaya'yı ölüme götüren olaylar zinciri; 2020 yılının mayıs ayında işletme şefliğini yaptığı belediyeye ait akaryakıt istasyonundan 73 bin liranın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başladı.





BAŞKAN YETKİLERİ T.G.'YE DEVRETTİ



İddiaya göre CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun, belediyeye bağlı akaryakıt istasyonunda uzun bir süredir işletme müdür vekili olarak görev yapan Ali Çetinkaya'nın tüm yetkilerini elinden alarak toplanan, günlük gelirleri bankaya yatırma yetkisini belediyede işçi olarak çalışan T.G.'ye devretti.



BANKA FARK ETTİ



T.G'nin 2020 yılının mayıs ayında bir hafta boyunca bankaya uğramamasından şüphelenen banka çalışanları; durumu belediyeye bildirirken, yapılan incelemede T.G'nin belediyenin günlük hasılatlarını kapsayan 25 Mart 2020 tarihindeki 25 milyon 816 bin 59 TL'yi, 3 Nisan 2020 tarihindeki 22 milyon 575 bin 65 TL'yi ,15 Nisan 2020 tarihinde ise 25 milyon 30 bin 53 TL'yi kapsayan teslimat müzekkerelerini oluşturmadığı ve paraları bankaya teslim etmediği ortaya çıktı.





HESAP HAREKETLERİ ELE VERDİ



Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan T.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, paraları bankaya yatırdığını ileri sürerken,

Bayramiç Cumhuriyet Başsavcılığı T.G'nin hesap hareketlerini incelemeye aldı. 25 Mart 2020 tarihi ile 15 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan incelemede T.G.'nin banka hesabına ATM yolu ile yaklaşık 43 bin TL kaynağı belirsiz para girişi yapıldığı tespit edildi. 25 Mart 2020 tarihinden önce de T.G.'nin hesabına ATM üzerinden yüklü miktarlarda kaynağı belirsiz para girişi yapıldığı da ortaya çıktı.



T.G.'YE ÖDÜL GİBİ CEZA



Olayın ortaya çıkmasının ardından T.G. Hal Müdürlüğü'ne gönderilerek adeta ödüllendirilirken, Ali Çetinkaya ise "Bayramiç belediye meclisi tarafından kendisine verilen işletme müdür vekilliği görevini ihmal ederek, kamuya maddi zarara neden olduğu" gerekçe gösterilerek açığa alındı.



BAŞKAN "PARAYI ÖDE, YOKSA AÇIĞA ALIRIM" DEMİŞ



Uzun bir süre açıkta kalan Çetinkaya, geçtiğimiz Haziran ayında işe iade davasını kazanıp haklılığını ispat ederek işine geri döndü. İddiaya göre geçtiğimiz cuma günü mesai çıkışı Çetinkaya; Belediye Başkanı Mert Uygun tarafından odasına çağrıldı. Başkan Uygun, Çetinkaya'ya çalınan 73 bin lirayı ödemesini; aksi takdirde tekrar açığa alınacağını bildirdi. Başkanın bu isteği karşısında şoka giren Çetinkaya, bu parayı çalan kişiden tahsil etmesini istedi. Başkan Uygun ise bunu kabul etmedi.



EVDE FENALIK GEÇİRDİ



Sinirli bir şekilde belediyeden ayrılan Çetinkaya, evde fenalık geçirdi. Eşinin doktora gidelim teklifine aldırış etmeyen talihsiz adam, cumartesi akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde bir hafta uyutulan genç adam dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın beyin kanaması geçirdiği günün sabahı duruşmasının olduğu ortaya çıktı.