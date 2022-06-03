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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Öldüren iftirayı otopsi raporu ortaya çıkardı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Öldüren iftirayı otopsi raporu ortaya çıkardı
Antalya'da babası tarafından darp edilerek öldürüldüğü öne sürülen 3 aylık bebeğin otopsi raporunda, ölüm nedeni 'tanısı konulamayan bir hastalık' olarak yer aldı. Tutuklanan ve cezaevinde ranzasına çarşafla asılı bulunan Mustafa G.'nin avukatı, müvekkilinin 'cani baba' söylemlerine dayanamadığını belirterek, anne hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Serik'te oturan B.T. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında 16 Kasım 2021'de kira parası yüzünden tartışma çıkmıştı. İddiaya göre, Mustafa G. önce B.T.'yi ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada'yı darp etti. Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne durumu 112'ye bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. B.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mustafa G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak iki gün sonra ölü bulundu. Küçük kızın ölüm raporunda, dış muayenede tespit edilen lezyonların lokalizasyonu ve ağırlık itibariyle ölüm meydana getirilebilecek nitelikte olmadığı belirtildi. Ölümün otopside tanısı konulamayan hastalık sonucu meydana geldiğine karar verildi. Mustafa G.'nin avukatı İbrahim Şahin, "Müvekkilim cezaevinde uğradığı şiddet ve cani baba söylemlerine dayanamayarak yaşamına son vermiştir" dedi. Eşinin iftiralarının Mustafa G.'nin ölümüne sebep olduğunu savunan Şahin, "Hakkında savcılığa şikayette bulunduk" dedi.

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Öldüren iftirayı otopsi raporu ortaya çıkardı
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