Öldüren ihmale ceza yağdı

İzmir'de geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da sağanak sırasında sokakta İnanç Öktemay (44) ile birlikte elektrik akımına kapılıp yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz (23) ile ilgili 40 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar savunmaları tamamlandı. Duruşmada söz alan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Burada vereceğiniz karar tüm gençlerimiz için emsal bir karar olacak. Bu ihmali yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Kimse sokakta yürürken ölmesin. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verileceğine inanıyorum" dedi. Davada 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verildi, 9 sanık beraat etti, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verildi. Mevcut tutuklularla birlikte davada tutuklu sayısı 15'e çıktı.