Öldüren mide küçültme ameliyatına dava

42 yaşındaki Bülent Zaim, İstanbul Avcılar'da ikamet ediyordu. Evli ve bir çocuğu olan baba Zaim, fazla kilolarından dolayı mutsuzdu. Eşine bu durumu anlatan genç adam, yaptığı araştırma sonucu Nispetiye Mahallesindeki Özel Etiler Hastanesinde yapılan ameliyatların başarılı olduğunu öğrendi. 2019 yılı Şubat ayında hastane yetkilisi Profesör Doktor Alper Çelik'le görüşen Zaim, yapılan anlaşma sonrası mide küçültme ameliyatı olmaya karar Verdi.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI CAN ALDI

2 Şubat günü ameliyat masasına yatan Zaim, Doktor Alper Çelik ve Doktor Hüseyin Sinan tarafından ameliyat edildi. İddiaya göre ameliyat sonrası nabzı zayıflayan genç adam, hastanenin yoğun bakımı olmadığı için Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bülent Zaim'in eşi Sümbül Zaim savcılığa başvurarak eşinin ölümüne neden olan hastane yetkilisi ve doktorlar hakkında şikayetçi oldu.

GECE VARDİYASINDA DOKTOR YOK!

Genç kadın ifadesinde, 18 yıllık eşinin ameliyat sonra ellerinin buz gibi olduğunu, o sırada uyku ile uyanıklık arasında olduğunu anlatıp, 'O sırada bağırmaya başladım. Hemşireler geldi. Beni dışarı çıkarttılar. Müdahale ettiklerini söylediler. Gece hastanede nöbetçi doktor yokmuş. Başka bir hastaneye sevk edilse de eşim hayatını kaybetti' dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.^

AMELİYAT SONRASI TAKİP YETERSİZDİ

Yürütülen soruşturmada dosya, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ATK, Bülent Zaim'in ölümünün 'Morbid obezite' ameliyatı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin belirtti. Raporda, hastanın (ameliyat sonrası takip) postop takibinde gece 12'den sonra vital bulguların takibinin uygun şekilde yapılmamış olduğu, yapılan postop takibin yetersiz olduğu ayrıca yoğun bakımı olmayan bir merkezde bu operasyonun yapılmasının tıbben uygun olmadığı vurgulandı.

İKİ DOKTORA DAVA

Alper Çelik ve Hüseyin Sinan savcılıkça alınan ifadelerinde alınan savunmalarında özetle, suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti. İki doktor hakkında Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Bülent Zaim'in Nispetiye Mahallesinde faaliyette bulunan ve yetkilisi Alper Çelik olan Özel Etiler Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatına alındığı, ameliyatın doktor Hüseyin Sinan tarafından yapıldığı, olay tarihi sabah saatlerinde Zaim'in nabzının zayıfladığı ve entübe edilerek kardiyoloji yoğun bakımı olan Özel bir hastaneye sevk edildiği sırada genç adamın öldüğü anlatıldı.