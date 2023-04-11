Öldüren şakada sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlanmıştı. Hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.'nın (35) cebindeki kalemi aldı. Kalem inatlaşması sürerken, "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapatmıştı.

SAVCI MÜTALAADA 25 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Yusuf Sanin'in ölümüne neden olan tekniker Fatih K. hakkında dava açılmıştı. Dava kapsamında verilen mütalaada sanık Fatih K'nin tıbben hatalı olduğu, kişinin ölümü ile illiyet bağının bulunduğu belirtilen mütalaada, biyomedikal teknikeri olarak çalışan sanığın yoğun bakım ünitesinde oksijen vanalarını kapatması sonucu ölüm meydana gelebileceğini bilebilecek durumda olduğu fakat bu ihtimali göz ardı ettiği ya da umursamadığı vurgulandı. Mütalaada, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

5 DAKİKALIK KESİNTİ

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih K. ile şikayetçilerden ölenin eşi Çiğdem Sanin, Ali Sanin ile kızı Dicle Sanin Yakar hazır bulundu. Sanin ailesinin avukatlarından Haludun Atik, sanığın ölüme sebebiyet verdiğinin açık olduğunu belirterek yurt dışına çıkış yasağının yetersiz kaldığını ve sanığın tutuklanması gerektiğini ifade etti. Avukat Ümit Timoçin ise "Alınan inceleme raporunda saat 16.40 gibi vanayı kapattığı ve 5 dakikalık bir kesinti olduğu ortadadır. Maktulün kritik durumu mevcut olduğundan 5 dakikalık kesintinin ölüme sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. Adli tıp raporuyla doğrulanmıştır. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi talep ediyoruz " dedi.

SANIK "VANAYI KAPATMADIM" DİYEREK BERAATINI İSTEDİ

Sanık Fatih Kara savunmasında, "Ben vanayı kapatmadım. Olay yerine gittiğimde kontrollerimi sağladım ve olay yerinden çıkıp gittim. Beni 15 dakika sonra arayıp oksijen olmadığını söylüyorlar. Kasıtlı olarak vanayı kapatmadım. Beraatimi talep ederim" dedi. Sanık avukatı Süleyman Akdemir ise "Ceza hukuku maddi gerçeği bulmaya dayanır. Tarafların beyanlarıyla gerçeğe gidilmez. Baskı yapılarak ifadesi alınmıştır. Adli tıp kurumu hastane fezlekesine istinaden rapor vermiştir. Gerekirse uzmanlar çağrılarak dosyadaki CD'lerin açılmasını ve bu çerçevede rapor alınmasını istiyoruz. Akciğer filmlerinde buzlu cam manzarası vardır. O dönem korona yaygın değildir. Bu hastalıktan da vefat etmiş olabileceği söylenmiştir. Hastane gerekli tedbirleri almışsa aniden elektrik kesintisi sorunlarda hastayı yedek aletlerle geri getirmesi gerekir. Aksi halde hastane kusurludur. Adlı tıp raporunda otopsi yapılmadığı bu nedenle kesin ölüm sebebinin gösterilemeyeceği söyleniyor. Kamera kayıtlarında monitörlerde ışık yoktur. Sanığın olduğu yeri göstermemektedir Kapı giriş çıkış görüntülerinin de tespiti gerekmektedir" dedi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA ALDI

Talep üzerine söz verilen savcı, maktülün olay sırasında ölümcül bir hastalığın pençesinde olmasının sanığın eylemini ortadan kaldırmayacağını ve sanık avukatlarının taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağını belirterek talepleri reddetti. Mahkeme heyeti, sanık Fatih Kara'nın "Kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle önce müebbet hapis cezası verdi. Eylemin olası kasıtla gerçekleştirmesi nedeniyle cezayı 21 hapis cezasına indirdi. Mahkeme, geçmişi, geleceği olası etkisi nedeniyle indirim uygulayarak sanığı 17 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırarak yurt dışı yasağının devamına karar verdi.

YUSUF SANİN'İN EŞİ KONUŞTU

Ölen Yusuf Sanin'in eşi Çiğdem Sanin "Ölüme neden olan bariz bir olayda halen kişinin açıkta gezmesi, elini kolunu sallayarak gezmesi biraz adaleti sorgulatıyor insana. Takdiri insanlara bırakıyorum, hakime bırakıyorum. Kime bırakacağımı da bilemiyorum açıkçası" diye konuştu.

Tutuklanmamasına tepkili olduğunu belirten Sanin, "Sadece benim eşime değil, orada bu tarz oksijen yetersizliğinden birkaç gün sonra ölen insanlar da var, bunlara da değinilmesi gerekiyor. Birçok olay var. Sadece bu bizim bildiğimiz, bilinmeyen de var. Bu kişinin bu kadar rahat bir şekilde dışarıda gezmesi beni rahatsız ediyor" dedi.