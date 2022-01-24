Haberler Yaşam Haberleri Öldüren şakalaşmaya 9 yıl hapis talebi
Giriş Tarihi: 25.1.2022

Öldüren şakalaşmaya 9 yıl hapis talebi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Öldüren şakalaşmaya 9 yıl hapis talebi

İstanbul Şişli’de bir hastanede, şaka olarak kalemini alan teknikere kızıp yoğun bakımda yatan hastaların oksijen vanasını kapatarak bir kişinin ölümüne yol açan hemşireye 9 yıl hapis talebiyle dava açıldı

İstanbul Şişli'de bir hastanede iki sağlık personeli arasında şakayla başlayan inatlaşma, bir hastanın ölümüyle sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti: Hastanede görevli hemşire Ekrem K., biyomedikal personeli olarak görev yapan Fatih K.'nın (35) cebindeki kalemi şaka olarak aldı. Kalemini alan Ekrem K.'ye kızan Fatih K. "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" dedi. Yaşanan inatlaşma sonrasında Fatih K. dediğini yaparak yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların oksijen vanasını kapattı. Dakikalarca oksijenleri kesilen hastalardan Yusuf Sanin (56) hayatını kaybetti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, biyomedikal teknikeri Fatih K. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açtı. Ölen Yusuf Sanin'in eşinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Fatih K.'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir eylemi sonucu oksijen vanasını kapatarak maktulün vefat etmesine neden olduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelinin bu eylemi nedeniyle Yusuf Sanin'in vefat etmesine neden olduğu, meydana gelebilecek bu olumsuz sonucu öngörebilecek durumda olmasına karşın diğer sağlık personeliyle şakalaşma maksadıyla bu eylemi bilinçli taksirle hareket ederek gerçekleştirdiği kaydedildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 9 yıla kadar hapsi istenen Fatih K., Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kamu çalışanlarına idari izin
SON DAKİKA! Usta oyuncudan acı haber! Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! Ayberk Pekcan kimdir, neden öldü?
Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! O tarihe kadar durduruldu
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
Son dakika: Ukrayna krizinde durum ciddileşiyor! ABD teyakkuza geçti
Son dakika: İstanbul kara teslim! AK Partili belediyelerden peş peşe açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldüren şakalaşmaya 9 yıl hapis talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA