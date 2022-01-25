Öldüren şakalaşmaya 9 yıl hapis talebi! Savcı: "Eylemin sonucunu öngörmeliydi"

'ŞAKALAŞMANIN SONUCUNU ÖN GÖRMELİYDİ'

Biyomedikal teknikeri olarak çalışan Fatih K.'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir eylemi sonucu oksijen vanasını kapatarak maktulün vefat etmesine neden olduğu ifade edilen iddianamede, şüphelinin bu eylemi nedeniyle Yusuf Sanin'in vefat etmesine neden olduğu, meydana gelebilecek olan bu olumsuz sonucu ön görebilecek durumda olmasına karşın diğer sağlık personeliyle şakalaşma maksadıyla bu eylemi bilinçli taksir ile hakaret ederek gerçekleştirdiği kaydedildi.