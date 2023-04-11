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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Öldüren şakaya 17.5 yıl hapis

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Öldüren şakaya 17.5 yıl hapis
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 yıl önce hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih Kara'nın (35) cebindeki kalemi aldı. "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyen Kara dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı. Yusuf Sanin'in ölümüne neden olan Kara "olası kastla öldürme" suçundan yargılandığı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde vanayı kendisinin kapatmadığını iddia edip beraatini istedi. Mahkeme heyeti Kara'ya, "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle önce müebbet hapis cezası verdi. Eylemin olası kasıtla gerçekleştirmesi nedeniyle cezayı 21 yıla indirdi. Mahkeme indirim uygulayarak cezayı 17 yıl 6 aya indirdi. Ölen Yusuf Sanin'in eşi Çiğdem Sanin "Ölüme neden olan bariz bir olayda halen kişinin açıkta, elini kolunu sallayarak gezmesi biraz adaleti sorgulatıyor insana. Takdiri insanlara, hâkime bırakıyorum. Kime bırakacağımı da bilemiyorum" diye konuştu.

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Öldüren şakaya 17.5 yıl hapis
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