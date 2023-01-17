Öldüren takip! Zonguldak’tan peşine takıldığı eşini İstanbul’da öldürdü

İddiaya göre iki çocuk sahibi çift, son dönemde sık sık kavga ediyorlardı. Sultan Barut, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle kocasına boşanma davası açtı. Ardından İstanbul'da yaşayan ağabeyinin yanına geldi.

Bunu öğrenen Şener Barut, kendisine ulaşarak konuşmak istediğini söyledi. Geçen cumartesi akşamı Çağlayan Mahallesi'nde buluşan ikili, Sultan Barut'un ağabeyinin evine doğru yürümeye başladı. Şener Barut, tam eve varacakları sırada, yanında getirdiği ekmek bıçağını Sultan Barut'un göğsüne sapladı. Talihsiz kadın ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan Şener Barut daha sonra polise teslim oldu. Katil zanlısı koca ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, "Konuşmak için buluştuk. Yürürken aramızda tartışma çıktı, olay yaşandı" iddiasında bulundu. Şener Barut tutuklanarak cezaevine konuldu.