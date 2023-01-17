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Giriş Tarihi: 17.1.2023 06:58

Öldüren takip! Zonguldak'tan peşine takıldığı eşini İstanbul'da öldürdü

Memleketi Zonguldak'ta kocasına boşanma davası açtıktan sonra İstanbul'a gelen Sultan Barut (27) peşinden gelen kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Öldüren takip! Zonguldak’tan peşine takıldığı eşini İstanbul’da öldürdü

İddiaya göre iki çocuk sahibi çift, son dönemde sık sık kavga ediyorlardı. Sultan Barut, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle kocasına boşanma davası açtı. Ardından İstanbul'da yaşayan ağabeyinin yanına geldi.

Bunu öğrenen Şener Barut, kendisine ulaşarak konuşmak istediğini söyledi. Geçen cumartesi akşamı Çağlayan Mahallesi'nde buluşan ikili, Sultan Barut'un ağabeyinin evine doğru yürümeye başladı. Şener Barut, tam eve varacakları sırada, yanında getirdiği ekmek bıçağını Sultan Barut'un göğsüne sapladı. Talihsiz kadın ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan Şener Barut daha sonra polise teslim oldu. Katil zanlısı koca ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, "Konuşmak için buluştuk. Yürürken aramızda tartışma çıktı, olay yaşandı" iddiasında bulundu. Şener Barut tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Öldüren takip! Zonguldak'tan peşine takıldığı eşini İstanbul'da öldürdü
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