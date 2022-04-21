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Giriş Tarihi: 22.4.2022

Öldüren yumruğa 16 yıl hapis

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Öldüren yumruğa 16 yıl hapis

Kızına tacizde bulunduğu öne sürülen Reşat Çağlar’ı iz sürüp takip eden ve yumruklayarak ölümüne neden olan Ferhat A. tutuklandı. Ferhat A. hakkında 16 yıl hapis istendi

İstanbul Kağıthane'de ikamet eden evli ve bir çocuk babası Ferhat A.'nın (40) kızı, geçtiğimiz günlerde parkta oyun oynarken birinin kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Kızının istismar edildiğini düşünen Ferhat A., esnafın yardımıyla işyerlerinin kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etmeye çalıştı. 10 Mart'ta ise kızını taciz eden adamın profiline uyan bir kişiyi gördü. Mahalledeki lokantada tek başına yemek yerken bu kişinin yanına yanaşan Ferhat A., "Sizi bir arkadaşıma benzettim fotoğrafınızı çekebilir miyim?" diyerek yaşlı adamın rızasıyla fotoğrafını çekip eşine gönderdi. Kızı, fotoğraftaki kişinin kendisini taciz eden kişi olduğunu onaylayınca Ferhat A., yanına döndüğü lokantadaki adamı yumrukla darp etti. 59 yaşındaki Reşit Çağlar, birkaç gün sonra kaldırımda hareketsiz halde bulundu. Çağlar'ın kafa travmasına bağlı olarak beyin kanaması geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. "Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olmak"tan tutuklanan Ferhat A.'nın 12 yıldan 16 yıla kadar hapsi istendi. Zanlının cezasında haksız tahrik indirimi yapılması talep edildi.

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Öldüren yumruğa 16 yıl hapis
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