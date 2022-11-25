Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye

Mahkeme heyeti İsmail Can hakkında açıkladığı kararda "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına, ardından tahrik indirimi uygulayıp, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Alper Korkmaz'ın ailesi ve avukatları ise verilen karara itiraz etti.