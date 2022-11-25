Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye

Trabzon'da Gazipaşa Mahallesi Uzun Sokak'ta 16 Mart tarihinde meydana gelen olayda, KPSS'ye hazırlanan İsmail Can, Afganistan uyruklu sevgilisi T.Y.'nin cep telefonuna mesaj attığını öne sürdüğü Alper Korkmaz'ı arayarak bir kafede buluştu. T.Y.'nin de bulunduğu kafede aralarında tartışma çıkan ikili, daha sonra sokağa çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Can'ın Alper Korkmaz'a yumrukla saldırdı.
Korkmaz, aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü. Yerde fenalaşan Korkmaz, ihbarla gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boyun bölgesine aldığı darbeye bağlı yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen Korkmaz, tedaviye alındı. 2 kez ameliyat geçiren Alper Korkmaz, tedavisinin 5'inci gününde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmail Can ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖZÜR DİLEDİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde İsmail Can hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Karar duruşmasına sanık İsmail Can, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan İsmail Can, "öldürme ve yaralama kastının bulunmadığını savunarak" özür diledi.
TAHRİK İNDİRİMİYLE TAHLİYE
Mahkeme heyeti başkanı, mütalaada sanığın 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini fakat eylemin 'taksirle ölüme neden olma' neticesinde gerçekleştiğine kanaat getirdiklerini belirtti.
Mahkeme heyeti İsmail Can hakkında açıkladığı kararda "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına, ardından tahrik indirimi uygulayıp, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Alper Korkmaz'ın ailesi ve avukatları ise verilen karara itiraz etti.