Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye

ÖZÜR DİLEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde İsmail Can hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Karar duruşmasına sanık İsmail Can, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan İsmail Can, "öldürme ve yaralama kastının bulunmadığını savunarak" özür diledi.