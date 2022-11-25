Haberler Yaşam Haberleri Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye
Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:54 Son Güncelleme: 25.11.2022 10:02

Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye

Trabzon'da, geçtiğimiz Mart ayında İsmail Can (25) sevgilisinin cep telefonuna mesaj attığı iddiasıyla sokak ortasında yumruk attığı Alper Korkmaz'ın (28) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla mahkemece ”taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada tutuklu bulunan İsmail Can, hakkında mahkeme heyeti tahrik indirimi uygulayıp, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak adli kontrolle tahliye etti. Korkmaz ailesi ve avukatları, karara itirazda bulundu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye

Trabzon'da Gazipaşa Mahallesi Uzun Sokak'ta 16 Mart tarihinde meydana gelen olayda, KPSS'ye hazırlanan İsmail Can, Afganistan uyruklu sevgilisi T.Y.'nin cep telefonuna mesaj attığını öne sürdüğü Alper Korkmaz'ı arayarak bir kafede buluştu. T.Y.'nin de bulunduğu kafede aralarında tartışma çıkan ikili, daha sonra sokağa çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Can'ın Alper Korkmaz'a yumrukla saldırdı.

Korkmaz, aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü. Yerde fenalaşan Korkmaz, ihbarla gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boyun bölgesine aldığı darbeye bağlı yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen Korkmaz, tedaviye alındı. 2 kez ameliyat geçiren Alper Korkmaz, tedavisinin 5'inci gününde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmail Can ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde İsmail Can hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Karar duruşmasına sanık İsmail Can, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan İsmail Can, "öldürme ve yaralama kastının bulunmadığını savunarak" özür diledi.

TAHRİK İNDİRİMİYLE TAHLİYE

Mahkeme heyeti başkanı, mütalaada sanığın 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini fakat eylemin 'taksirle ölüme neden olma' neticesinde gerçekleştiğine kanaat getirdiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti İsmail Can hakkında açıkladığı kararda "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına, ardından tahrik indirimi uygulayıp, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Alper Korkmaz'ın ailesi ve avukatları ise verilen karara itiraz etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA