Öldüren yumruğun cezası belli oldu

Murat Karacan 12 Ağustos akşamı eğlenmek için arkadaşlarıyla birlikte Yeşilçam Sokak'taki bir bara gitti. Bar girişinde, barın özel güvenlikçileriyle aralarında kısa bir tartışma yaşandı. Tartışma büyümeden sona erdi ve arkadaşlarıyla bara girdi. Barda eğlenirken, bar girişindeki tartışmayı tatlıya bağlamak için tekrar dışarı çıktı. Bu sırada, tartışma sırasında olmayan barın başka bir özel güvenlikçisi Fırat İşçi ile aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında, Uzak Doğu sporlarıyla da uğraştığı belirtilen Fırat İşçi, Murat Karacan'a peş peşe yumruk vurarak yere serdi.

Hastaneye kaldırılan Murat Karacan'ın kırılan kafatası kemiğinin beynine saplandığı belirlendi. Murat Karacan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınırken, gözaltına alınan Fırat İşçi tutuklandı. Yaklaşık 4 aydır hastanede yaşam savaşı veren Murat Karacan önceki gün hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Fırat İşçi'nin maktul Murat Karacan'a yumruk atarak yaraladığı, hastaneye kaldırılan Karacan bir süre tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Fırat İşçi'nin "Kasten öldürme suçundan'' müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fırat İşçi getirildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Fırat İşçi'nin çalıştığı gece kulübüne girmek isteyen maktul Murat Karacan'ın alkollü olduğu, sanığa küfretmesiyle aralarında tartışma çıktığı ifade edildi. Fırat İşçi'nin boks sporuyla ilgilendiği ve bu alanda eğitim aldığı anlatılan mütalaada, Murat Karacan'ın kafa bölgesine İşçi'nin birden fazla yumruk atması üzerine yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

Mütalaada, lisanslı sporcu olduğu belirtilen Fırat İşçi'nin Karacan'ın kafa bölgesine art arda yumruklar attığı, yumrukların kişinin hayati fonksiyonlarını etkileyecek yerlere geldiği belirtildi. Mütalaada, Murat Karacan'ın alkollü ve agresif tavırlar sergilemesinden dolayısıyla Fırat İşçi'nin suçu haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlatıldı. Savcı İşçi'nin "Olası kastla adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

SANIK SAVUNMASINI VERDİ

Fırat İşçi mütalaaya karşı savunmasında, "Kastla bu suçu işlemedim. Kastımın olması için kendisinin hasım olması gerekmektedir. Kendisini daha öncesinde tanımam zaten yaralandıktan sonra da başında bekledim. Bir yere ayrılmadım. Elimde bıçak ya da başka bir şey yoktu. Olay nedeniyle pişmanım, takdir mahkemenindir" dedi. Sanık avukatı savunmasında, "Maktul müvekkilin hasmı değildir, daha önce birbirleri ile karşılaşmamışlardır, birbirlerini tanımazlar, hasımlıkları yoktur. Tanık beyanlarında maktulün müvekkilin çalıştığı mekana alkollü bir şekilde girmeye çalıştığı, bu nedenle alınmadığı, polis olduğunu öne sürmesi ile mekana girdikleri açıktır. Olay gerçekleştikten sonra da müvekkilin maktule ilk yardımda bulunduğu tanık beyanlarında mevcuttur. Tahliye kararı verilmesini mahkeme aksi kanaatte ise ev hapsi dahil olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

8 YIL 9 AY CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, lisanslı boksör olan Fırat İşçi'nin attığı yumruk sonucunda kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma suçundan 14 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, İşçi'yi suçu haksız tahrik altında işlediği ve iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme sanık İşçi'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.