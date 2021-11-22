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Giriş Tarihi: 22.11.2021 17:19 Son Güncelleme: 22.11.2021 17:27

Öldüresiye dayakta 2 kişi emniyette

ABBAS ÇAKAR
Öldüresiye dayakta 2 kişi emniyette

Gebze’de oturan Şenol Bayraktar, çalıştığı iş yerine gitmek için halk otobüsüne binmek istedi. Ancak ilk otobüs iddiasına göre kendisini durmayarak araca almadı. İkincisinden ise tartışarak indi. Son otobüste ise, indiği durakta öldüresiye darp edildi. Olayla ilgili 2 şoför akşam saatlerinde Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Kocaeli Gebze İlçesinde, 18 Kasım 2021 günü meydana gelen olayda, evden işe gitmek için çıkan ve 402 Numaralı hatta binmek isteyen Şenol Bayraktar, 18:50'de geçen araca durması için el etti. Ancak iddiasına göre araç şoförü kendisini gördüğü halde, durmayarak yoluna devam etti. 10 Dakika sonra gelen ikinci araca binen ve ilk aracın kendisini almaması nedeniyle söylenen Bayraktar, o sinirle "neden durmuyorsunuz işe geç kalıyorum az önce geçen şerefsizde durmadı" kelimelerini sarf etti. Bu kelimelere hiddetlenen araç şoförü ,kendisinen önce geçen araç şoförünün babası olduğunu söyleyerek " Sen benim babama nasıl şerefsiz dersin" diyerek kendisi ile tartışmaya başladı Bunun üzerine Bayraktar bu araçtan da indi. Bayraktar'ın iddiasına göre, son bindiği araçta ise inmek istediği durağa geldiğinde 2 kişi tarafından aniden saldırıya uğrayıp öldüresiye dövüldü.

İLK ARAÇ DURMADI

Bir manada kendiside öfke ile kalkıp zarar ile oturan Şenol Bayraktar, yaşadıklarını şu şekilde anlattı. "18. Kasım günü, işe gitmek için her gün kullandığım toplu taşıma aracına binmek için evden çıktım. Dilovasında çalışıyorum. 402 Numaralı hatta binecektim. Her gün 18:50'de duraktn geçen aracı bekledim. Geldiğinde ise el edip binmeye çalıştım. Ancak araç durmayarak transit geçti. Durakta beklemeye devam ettim. İlk aracın peşinden yaklaşık 10 dakika sonra gelen araca bindim ve gayriihtiyari 'neden durmuyorsunuz işe geç kalıyorum ez önce geçen şerefsizde durmadı' dedim. Bunun üzerine araç şoförü "o benim babam, sen ona nasıl öyle dersin' şeklinde bağırıp küfür ve hakaretlerde bulundu Bende kendisinden özür dileyerek araçtan indim"

ÖLDÜRECEKLERDİ

Bir süre daha indiği durakta beklediğini iddia eden Bayraktar, "10 Dakika sonra gelen araca bindim. Kartımı bastım. Şoför bana dönerek 'Nerde ineceksin' dedi. Bende kendisine Dilovaso Gümrük durağında inceceğimi söyledim. Geçtim yerime oturdum. Ancak araç şoförü sürekli olarak bir telefon trafiğinde bulundu. Araç durağa geldiğinde ben inmek için hazırlandım. Benle birlikte 2 kişi daha inmek için hazırlandı. Tam kapıdan ineceğim esnada kafama yumruk attılar. Sendeleyip düştüm. Onlarla birlikte araç şoförüde araçtan inip bana vurmaya başladı. Bu esnada tartıştığım 2. Araç şoförüde olay yerinegeldi. Beni iki otobüsün arasında darp etmeye başladılar. Küfür ve hakaretler ettiler. O esnada inmiş olduğum aracın yolcuları araya girerek beni kurtardı. Yoka öldüreceklerdi. Elmacık kemigim kırıldı. Beni oldukç ağır bir şekilde darp ettiler. Sırtlan gibi saldırdılar. Benim tek hatam gayriihtiyari tepki gösterirken ağzımdan çıkan "Şerefsiz" sözü oldu. Şikayetçi oldum. Adalet önünde hesap verecekler" dedi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Yaşanan olayla ilgili olarak haberlerin gazetede yer alması sonrasında ise şoförlerin bağlı bulunduğu kooperatif tarafından önce hatlarına süre belirtilmemek üzere çalışmama cezası verildiği, ardından da koopertif yöneticileri tarafından ikna edilen M.N ve B.N'nin Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri ve ifade verdikleri öğrenildi.

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Öldüresiye dayakta 2 kişi emniyette
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