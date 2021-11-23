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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Öldüresiye dövüp canlı yayınladılar

Öldüresiye dövüp canlı yayınladılar
KOCAELİ Gebze'de bir fabrikada çalışan Hasan Özgenç, işletmenin idari amiri olduğunu ileri sürülen M.A. hakkında konuştuğu iddiasıyla feci şekilde darp edildi. Saldırının ardından yüzü kan içinde kalan Özgenç'in telefonunu alan zanlı, sosyal medya hesabına girerek canlı yayın yapmaya başladı. O anları kayda alan zanlı, binlerce kişinin erişebileceği hesaptan Özgenç'e özür dileterek, kendisine küfür etmesini ve çalıştığı fabrikadan istifa etmesini istedi. Daha sonra zanlının sosyal medyadan canlı yayını silmesine rağmen, yayını izleyen Özgenç'in yakınları, o anları kayda aldı. İçeride tazminatı olduğu için aylarca fabrikada çalışmak zorunda kalan Özgenç, daha sonra bir bahaneyle tazminatsız olarak işten atıldı. Özgenç, "Devletimiz hukuk devletidir. Bunlara en yakın zamanda gerekenin yapılmasını ve suçluların da cezalarını çekmesini bizzat istiyorum" dedi. Özgenç'in azmettirici olarak gösterdiği M.A. ise "Bu adam ruh hastası. Ben o fabrikada çalışmıyorum. Sadece fabrikanın sahibini tanıyorum, daha önce orada görev yaptım. Çalışmadığım şirketteki bir adamı neden dövdüreyim? 3 yıldır yatalak bir hastayım. O işin hiçbir yerinde yokum" ifadelerini kullandı. İHA

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Öldüresiye dövüp canlı yayınladılar
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