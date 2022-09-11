Öldürmeden yardım edin

Yürek sızlatan olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşandı. 2 yıl önce uyuşturucu madde kullanmaya başlayan 30 yaşındaki bir çocuk babası E.K., eşinin evi terk etmesiyle birlikte Karacabey'de bulunan yakınlarının yanına taşındı. Ailesinin ısrarına rağmen tedavi olmayı kabul etmeyen E.K. son zamanlarda sıklaşan uyuşturucu krizleri nedeniyle ailesine ve çevresine zarar vermeye başladı.Bağımlı genç, uyuşturucu meselesi yüzünden çıkan son tartışmada 85 yaşındaki anneannesini yumruklayarak darp etti. Alzheimer hastası yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Etrafına ölüm tehditleri savuran E.K. eşyalara ve arabaya zarar verip evden ayrıldı. Ailesi E.K.'den şikayetçi oldu.Bağımlı E.K.'nin kız kardeşi A.K., "Abim uyuşturucu ile tanıştıktan sonra saldırgan tavırlarıyla etrafa korku saçmaya başladı. 2 yıldır bu batağın içerisinde ve asla tedavi olmayı kabul etmiyor. Son yaşanan olayda yatalak anneannemizi acımasızca yumruklayarak darp etti. Hızını alamayıp evde ne kadar eşya varsa kırıp döktü. 2 çocuğumu geçindirdiğim dikiş makinem vardı. Kullanılmaz hale getirdi. Arabanın camlarını kırdı. Arayıp ölümle tehdit etti. Bize karşı çok büyük öfkesi var" dedi. Abisinin özünde iyi birisi olduğunu ancak uyuşturucuyu kullandığında tam bir canavara dönüştüğünü anlatan A.K. "Çok tedirginiz. Polise, jandarmaya, savcılığa her yere gittik. Her yere müracaat ettik ama hiçbir şekilde sonuç alamadık. Bizim bekleyecek zamanımız kalmadı. Çemberimiz çok daraldı. Abim artık çığırından çıkmış durumda. Halüsinasyon görüp olmayan şeyleri olmuş gibi anlatıyor. Ne olur birileri artık sesimizi duyup bize yardım etsin. Bu beladan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.