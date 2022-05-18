Öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 17 Mayıs 2022 günü meydana gelen olayda, aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkan ikiliden T.Ş, tartıştığı T.K'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Kocaeli Polisi, olayın zanlısı T.Ş'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ş. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.