’Öldürten tokat’ın cezası açıklandı! Son sözü ’Pişmanım’ oldu!

'OĞLUMA TOKAT ATTI'

Hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mustafa Tezcan, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, Taner Durgut ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını ve aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını belirterek, "Olaydan önce 2 gün boyunca gece saatlerinde evime geldi. Beraber alkol aldık" diye konuştu.

Taner Durgut'un, kadınlarla dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle kendisini ve oğlunu suçladığını, 13 yaşındaki oğluna tokat attığını iddia eden Tezcan, "Sabaha kadar beni de yatırmayarak bu konuları tekrar söyleyip küfretmeye devam etti. En son kadınlarla dedikodusunu yaptığım gerekçesiyle bıçağını çekti, oğlum arada kaldı. Oğlumu odadan çıkardım, maktul benimle boğuşmaya devam etti. Koluma bıçak darbesi vurunca üzerimde taşıdığım çakıyı çıkarıp vurmaya başladım. Şuurumu kaybettiğim için kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Olay sonrası yaralı haldeyken Taner Durgut ile konuştuklarını ve birlikte ambulans çağırdıklarını söyleyen Mustafa Tezcan, "Ambulans gelene kadar maktul benim yanımda öldü. Ben de polisi arayarak teslim oldum. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Pişmanım" diye konuştu.