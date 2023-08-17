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Giriş Tarihi: 17.8.2023

Öldürülen ağabeyinin yanına defnedildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Öldürülen ağabeyinin yanına defnedildi
İstanbul Kadıköy'de avukat Doğan Can Gündüz (41) tarafından bir binanın 4'üncü katından atılarak öldürüldüğü öne sürülen Fatma Duygu Özkan (38), dün İzmir' Tire'de son yolculuğuna uğurlandı. Özkan, vasiyeti üzerine, 3 yıl önce akrabası tarafından 36 yaşında öldürülen ağabeyi Olgun Özkan'ın mezarının yanına defnedildi. Caferağa Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda Fatma Duygu Özkan 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşmüş. görgü tanıklarının kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine olay sırasında evde olan avukat Doğan Can Gündüz gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

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Öldürülen ağabeyinin yanına defnedildi
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