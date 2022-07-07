Öldürülen avukat Servet Bakırtaş için boykot çağrısı!

İddiaya göre Abdullah Türkoğlu bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğeni ile tartışma yaşadı. Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaralayan Türkoğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Türkoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinden tahliye olan saldırgan Abdullah Türkoğlu, yeğenini vurduğu 71 yaşındaki Öznur Tufan'ın bir de tazminat davası açtığını öğrenince dehşet saçtı. Silahına sarılan Türkoğlu, önce davanın avukatlığını yapan Servet Bakırtaş'ı Bakırköy Kartaltepe'deki bürosuna baskın düzenledi. Burada avukatı kendi bürosunda öldürdü. Ardından da Büyükçekme'ye giderek davacı Öznür Tufan'ı öldürdü. Meslektaşları ise öldürülen avukat Servet Bakırtaş için bugün Bakırköy Adliyesi'nde toplanarak boykot çağrısı yaptı. Adliyenin Atrium alanında toplanan avukatlar alkışlarla adliyenin önüne çıkarak burada tekrar toplandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve öldürülen avukatın ortağı Tuğçe Karadağ basın açıklamasında bulundu. Vefat eden avukatın kızı stajyer avukat Elif Bakırtaş ise toplanmaya babasının cübbesini giyerek katıldı.
BÜTÜN ADLİYELERDE SAAT 11.00'DE BİLDİRİ OKUNDU
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye'de bütün adliyelerde saat 11.00'de, aynı anda okunan olan bildiriyi okudu. Bildiride, "Dün Bakırköy'de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı, müvekkiliyle özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güç ile ölüm kustu. Avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptıkları işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının giderek onu taraf konumuna sürüklemesi kelimenin tam anlamıyla ilkelliktir. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da bu toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler bizden bir patça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. 'Savunma olmazsa, olmaz yargılama' diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize şimdi bir özel müdafii olmazsa bu katil zanlısını da zorunlu olarak bir avukat savunacak. Dün öyle oldu sorguda. Biliyoruz ki başımız sağ olamayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza, başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
"AVUKATLARA DÖNÜK ŞİDDET, TÜM YURTTAŞLARA DÖNÜK ŞİDDETTİR"
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da, "Acımız çok büyük. Sözün sesin her şeyin bittiği bir an bizim için. Toplumun her kesiminde şiddetin en üst seviyeye verdiği bir zaman dilimi içerisindeyiz. Herkesin silaha çok rahat ulaşabildiği en ufak tartışmaların çok ağır sonuçlara ulaştığı şiddetin bir anı yaşamaktayız. Ve maalesef ki son dönemlerde artarak diplomalı profesyonellere yöneliyor. Bunun sebeplerini iyi düşünmeli ve iyi sorgulamalıyız. Dün bir meslektaşımızı sadece ve sadece işini yaptığı için müvekkiliyle katlettiler. Dün Konya'da bir doktoru sadece ve sadece işini yaptığı için sekreteriyle katlettiler. Bizler Türkiye barolar birliği olarak 4 Nisan da TBMM'ye bir önerge sunduk. Tüm partilere ortaklaşarak bu önergeyi mecliste kabul edin dedik. Ve önerinin içeriği şundan ibaretti. Avukatların sosyo ekonomik durumları, bu sosyo ekonomik durumunun getirdiği intihar vakaları ve avukata dönük şiddetin araştırılması için meclis araştırma komisyonu kurulsun, bu komisyonun raporu doğrultusunda bu şiddetin önlenmesi için gerekli adımlar atılsın dedik. Bir gün sonra 5 Nisan avukatlar gününde meclis çatısı altında bu yaşam hakkımıza ilişkin önerge reddedildi. Hani diyoruz ya savunma hakkı kutsaldır diye. Bu savunma hakkının temsilcisi avukatın yaşam hakkını güvence altına almadığınız müddetçe ülkede hiçbir vatandaşın savunma hakkı güvence altında değildir. Avukata dönük şiddet, tüm yurttaşlara dönük şiddettir. Avukatı müvekkiliyle özdeştiren zihniyet verilen en büyük zararı vermektedir. Bu vesileyle bugün buradaki açımızın büyüklüğünü tekrar ederken kıymetli meslektaşıma baş sağlığı diliyorum, Allahtan rahmet diliyorum. Hukuk camiamızın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
"İKİ AY SONRA KIZININ CÜBBESİNİ GİYDİRECEKTİ"
Öldürülen avukatın ortağı avukat Tuğçe Karadağ ise "İki ay sonra kızının cübbesini giydirecek 8 yıllık ortağımı, abimi, hukuk danışmanımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Hukuk camiası bir değerini, bir hiç uğruna kaybetmiştir. Yurdumuzun en ücra köşesinde sadece görevlerini yapmaya çalışan eğitimcilerimiz, sağlıkçılarımız, hukukçularımız cehalet hastalığına karşı dik durarak kanlarını dökerek dün geçit vermedikleri gibi yarında da vermeyeceklerdir. Acımız doruktadır. Bakırtaş-Karabağ Hukuk Bürosu çalışanları olarak rehberim, abim, avukat Servet Bakırtaş'ın gittiği yoldan yürümeye devam edeceğiz" dedi.