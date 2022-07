Öldürülen avukat Servet Bakırtaş için boykot çağrısı!

"AVUKATLARA DÖNÜK ŞİDDET, TÜM YURTTAŞLARA DÖNÜK ŞİDDETTİR"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da, "Acımız çok büyük. Sözün sesin her şeyin bittiği bir an bizim için. Toplumun her kesiminde şiddetin en üst seviyeye verdiği bir zaman dilimi içerisindeyiz. Herkesin silaha çok rahat ulaşabildiği en ufak tartışmaların çok ağır sonuçlara ulaştığı şiddetin bir anı yaşamaktayız. Ve maalesef ki son dönemlerde artarak diplomalı profesyonellere yöneliyor. Bunun sebeplerini iyi düşünmeli ve iyi sorgulamalıyız. Dün bir meslektaşımızı sadece ve sadece işini yaptığı için müvekkiliyle katlettiler. Dün Konya'da bir doktoru sadece ve sadece işini yaptığı için sekreteriyle katlettiler. Bizler Türkiye barolar birliği olarak 4 Nisan da TBMM'ye bir önerge sunduk. Tüm partilere ortaklaşarak bu önergeyi mecliste kabul edin dedik. Ve önerinin içeriği şundan ibaretti. Avukatların sosyo ekonomik durumları, bu sosyo ekonomik durumunun getirdiği intihar vakaları ve avukata dönük şiddetin araştırılması için meclis araştırma komisyonu kurulsun, bu komisyonun raporu doğrultusunda bu şiddetin önlenmesi için gerekli adımlar atılsın dedik. Bir gün sonra 5 Nisan avukatlar gününde meclis çatısı altında bu yaşam hakkımıza ilişkin önerge reddedildi. Hani diyoruz ya savunma hakkı kutsaldır diye. Bu savunma hakkının temsilcisi avukatın yaşam hakkını güvence altına almadığınız müddetçe ülkede hiçbir vatandaşın savunma hakkı güvence altında değildir. Avukata dönük şiddet, tüm yurttaşlara dönük şiddettir. Avukatı müvekkiliyle özdeştiren zihniyet verilen en büyük zararı vermektedir. Bu vesileyle bugün buradaki açımızın büyüklüğünü tekrar ederken kıymetli meslektaşıma baş sağlığı diliyorum, Allahtan rahmet diliyorum. Hukuk camiamızın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"İKİ AY SONRA KIZININ CÜBBESİNİ GİYDİRECEKTİ"

Öldürülen avukatın ortağı avukat Tuğçe Karadağ ise "İki ay sonra kızının cübbesini giydirecek 8 yıllık ortağımı, abimi, hukuk danışmanımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Hukuk camiası bir değerini, bir hiç uğruna kaybetmiştir. Yurdumuzun en ücra köşesinde sadece görevlerini yapmaya çalışan eğitimcilerimiz, sağlıkçılarımız, hukukçularımız cehalet hastalığına karşı dik durarak kanlarını dökerek dün geçit vermedikleri gibi yarında da vermeyeceklerdir. Acımız doruktadır. Bakırtaş-Karabağ Hukuk Bürosu çalışanları olarak rehberim, abim, avukat Servet Bakırtaş'ın gittiği yoldan yürümeye devam edeceğiz" dedi.