Öldürülen doktorun masasındaki çiçeğe mesai arkadaşları bakıyor

Türkiye'yi yasa boğan olay 6 Temmuz günü Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliniklerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, muayene için odasında bulunurken içeriye giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın (39) silahlı saldırısına uğradı. Akçay, daha sonra aynı silahla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Aynı hastanede tedavi altına alınan doktor Karakaya ve saldırgan Akçay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



'ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Olayın ardından yaklaşık 2,5 aylık bir süre geçmesine rağmen şehit doktorun izleri poliklinik servisinde duruyor. Birçok noktada fotoğrafları bulunan Karakay'nın o gün kullandığı bilgisayarı, kalemi ve daha birçok eşyası ise odasında muhafaza ediliyor. 1 yıldır Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Servisinde Sorumlu Hemşire olarak görev yapan Sevde Nisa Polatkan, saldırı olduğunda hemen yan taraftaki hemşire odasında olduğunu söyledi. Polatkan, "Doktor beyin her yerde fotoğrafları var. O fotoğraflara baktığımız zaman içimiz parçalanıyor. Arkadaşlarımızın ruh hali çok değişti. Eskisi gibi şen şakrak olamıyoruz. Bu odaya her baktığımızda o gün aklımıza geliyor. Çok ağır başlı, hiç kimseyi incitmeyen, hastaları ile inanılmaz derecede ilgilenen bir kişiydi. Onu unutmak imkansız. Gelen hastaları bile halen Ekrem hocayı soruyor. Olay olduğunda hemen yan taraftaki hemşire odasındaydım. O gün hiç sesi bile çıkmadı. Bardak kırıldı gibi bir ses geldi. Acaba doktor bey ne düşürdü diye düşündüm. 3 saniye geçti peş peşe silahlar sıkıldı. İlk önce ne olduğunu anlayamamıştım. Hiçbir bağırması olmadı. Yardım bile isteyemedi. Sesler üzerine dışarıya bile çıkamamışım. Arkadaşımın yardımıyla dışarı çıktım. Zaman geçiyor ama unutulmuyor. Onun çiçeği masasında. Odasını koruyoruz.



'YÜREĞİ GÜZEL AĞABEYİMİZ OLARAK HATIRLAYACAĞIZ'

Ekrem Karakaya'nın mesai arkadaşı Kardiyoloji Uzmanı Turgut Uygun ise şunları söyledi: "1 yıldır Ekrem ağabey ile tanışıyorduk. Çok güzel anılarımız oldu. Hem insanı hem de mesleki yönü olarak harika bir insandı. Daha önce görmediğimiz nitelikte bir insandı. İkili ilişkileri muhteşemdi. Herkese karşı iyiydi. Vefatından sonra kontrole gelen hastaları da çok memnun olduklarını anlatıyor. Hiçbir şekilde olumsuz bir geri bildirim gelmedi. 2,5 ay oldu ama Ekrem ağabeyimizi unutmadık, unutmadık. Böyle iyi bir insan unutulmaz. İyi kalpli, iyi bir insan olarak ağabeyimizi hatırlayacağız" diye konuştu.



Şehit Ekrem Karakaya'nın odasında kurşun izlerinin ise halen durduğu görüldü.