Öldürülen genç avukat 3 kez yardım istemiş

Ankara Çankaya'da bir rezidansta göğsünden silahla vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki Avukat Belen Nesil Coğşun'un ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, genç avukatın olayla ilgili tutuklanan erkek arkadaşı Muhammet Balcı (33) hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Savcılık soruşturmasında; Coğşun'un Balcı ile tartıştığı sırada 3 kez KADES uygulamasından yardım istediğine dikkat çekildi. Coğşun'un babası Aydın Coğşun ise ifadesinde; kızının yeni büro açtığını, maddi manevi sıkıntısının olmadığını, hayat dolu olduğunu belirterek intihar etmesi için bir nedeninin olmadığını kaydetti.