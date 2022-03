Öldürülen İlknur’un ablası isyan etti: Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz!

'HİÇBİR ŞEKİLDE PEŞİNİ BIRAKMADI'



İlknur'un ablası Nesrin Gökay ise katilin en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek "Devlet büyüklerine sesleniyoruz; bu kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten her gün ülkemizde bunlar yaşanıyor, bunların son bulmasını istiyoruz. Devletimize güveniyoruz ve en ağır şekilde cezasını almasını istiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet cezasını almasını istiyoruz, tahrik indirimlerinden veya başka herhangi bir suç hafifletici sebepten faydalanmasını istemiyoruz. Bu 4 yıldan beri devam eden bir olay. Ve 4 yıldan beri sürekli rahatsız etti. Bunun kameralarda kayıtları var, şahitlerimiz var, davalarımız var. Bunları ihlal etti. Daha önce uzaklaştırma kararı verildi, ihlal etti, hiçbir şekilde peşini bırakmadı. Devamlı şikayette bulunduk, avukat bile tuttuk. Kendisi kurtulmak için avukat dahi tuttuk ama bir türlü bir yol katedemedik. Maalesef henüz adli rapor çıkarılmadı. Bir an önce adli raporun çıkarılmasını istiyoruz ve mahkemede en yakın zamanda ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Çünkü süreç gerçekten uzuyor ve uzadıkça bizim de canımız yanıyor. Bir an önce cezasını bulmasını istiyoruz" diye konuştu.