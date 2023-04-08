Öldürülen kızın evi kundaklandı

KİLİS'TEkaybolduktan 2 gün sonra bir evin bahçesindeki su kuyusunda boynuna briket bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan Hüseyin Boğuç ile Azzettin Altınöz tutuklandı. Bu arada küçük kızın ölü bulunduğu ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Kundaklamanın ardından evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis soruşturma başlattı.