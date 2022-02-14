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Giriş Tarihi: 14.2.2022 15:34 Son Güncelleme: 14.2.2022 15:48

Öldürülen kuzenler toprağa verildi

ABBAS ÇAKAR
Öldürülen kuzenler toprağa verildi

Gebze’nin Beylikbağı Mahallesi’nde gerçekleştirilen kanlı pusu sonucu hayatlarını kaybeden Emine Çöp ve Tuğçe Arslan isimli kuzenler, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Kocaeli Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde, Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde bulundukları otomobilin içinde kurşunlanarak öldürülen kuzenler Emine Çöp (26) ve Tuğçe Arslan (22) gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Kanlı pusuda hayatını kaybeden kuzenler için ilk tören Ulus Mahallesi, 2145 Sokak'taki evlerinin önünde yapıldı. Alınan helalliğin ardından, kuzenlerin cenazesi Ulus Mahallesi, Şehitler Camii'nde götürüldü. Takip sonucu gerçekleştirilen ve planlı olduğu düşünülen saldırı sonucu hayatlarını kaybeden kuzenlerin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığına götürüldü. Kuzenler son yolculuklarına gözyaşları ile uğurlanırken, saldırıda kuzenlerin içerisinde bulunduğu aracın hemen arkasından gelen ve kendi aracını kullanırken yaralanan Alihan K.'nın da, durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

FENALIK GEÇİRENLER OLDU

Her ikisi de eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Emine Çöp ile kuzeni Tuğçe Arslan'ın cenazesine, Emine Çöp'ün babası Talat Çöp'ün rahatsızlığından dolayı katılamadı. Kuzenlerin aileleri, 3 kuzenin de akşam arkadaşları Alihan K. ile birlikte kafeye gittiğini, daha sonra kuzenlerden Yağmur'u eve bıraktıklarını, eve dönüşte saldırının gerçekleştiği söylediler.

Cenaze namazına Emine Çöp ve Tuğçe Arslan'ın yakınları ve ok sayıda vatandaş katıldı.. Cenaze namazı esnasında baygınlık geçiren aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ise soruşturmayı geniş çaplı yürüttüğü, olaya karışan araç ile kar maskeli saldırganların tespiti ve yakalanmaları için özel bir ekip kurduğu öğrenildi.

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Öldürülen kuzenler toprağa verildi
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