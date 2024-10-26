Öldürülen lise öğrencisi toprağa verildi

Karaman'da kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Mehmet Eren Parlak'ı okul içerisinde arkadaşlarının gözü önünde öldüren Arda Güvener (17) tutuklandı. Parlak'ın arkadaşlarının gözü önünde öldürüldüğü öğrenilirken, okulda okuyan öğrencilere psikolojik destek verildiği öğrenildi. Mehmet Eren Parlak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Mehmet Emin Parlak'ın anne ve babası boşandığı için sevgi evinde kaldığı öğrenildi. Parlak için öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Parlak'ın okul arkadaşları, öğretmenleri, aile yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Gencin cenazesi Kırmahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.