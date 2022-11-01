Öldürülen Mumammet Tek’in ağabeyi: “Kardeşim kimseyi kaçırmadı pusuya düşürüldü”

İstanbul Şişli'de önceki akşam hareket halindeki otomobilin önü kesilerek öldürülen Mumahmet Tek'in Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılıp otopsisi yapılırken , Ağabeyi ve yakınları işlenen cinayetin pusu kurularak yapıldığını kaydettiler.

Muhammet Tek'in Sultanbeyli'de bisiklet tamirciliği yapan ikisi kız bir erkek üç çocuk babası olduğunu olay günü eşinin kardeşinin kaza geçirdiğini arkadaşının eşi B.K.'yı da Sultanbeyli'den Şişli'ye getirdip bıraktığını ve sonrasında otomobile pusu kurulup iki taraftan 5 kurşunla öldürüldüğünü söylediler.

Kadın kaçırmanın söz konusu olmadığını belirten Ağabeyi S. Tek; "Kardeşim kimseyi kaçırmadı. Eşinin kardeşi kaza geçirdiği için arkadaşının eşi B.K.'yı hastaneye getirip bırakıyor. Sonrada otomobilin önünü kesip arabaya kurşun yağdırıyorlar. Kadının eşi vurduysa kaçırıldığı idda edilen kadını neden vurmuyorda benim kardeşimi kurşunluyor" dedi.

Muhammet Tek'in Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından Yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne götürüldü.