Öldürülen oto yıkamacının katili kardeşi çıktı

Adana'da evinin salonunda başından vurularak öldürülmüş halde bulunan 30 yaşındaki Muzaffer Aktağlı'nın katili 20 yaşındaki kardeşi Selçuk Aktağlı çıktı. Katil zanlısı Selçuk Aktağlı'nın cinayeti uyuşturucu meselesi yüzünden çıkan tartışma esnasında işlediği öğrenildi. Selçuk Aktağlı, "Ağabeyim tatlı almıştı. İkram etti, beraber yedik. Bir süre sonra beni uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştık. Küfretti, tokat attıp beni tahrik etti" dediği ortaya çıktı. Katil zanlısı Selçuk Aktağlı, tutuklandı.

BAŞINDAN TEK KURŞUN…

Olay geçtiğimiz pazartesi günü merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37027 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evde medyana geldi. Sabah saat 08:00 sırlarında Mardin'deki gezi seyahatinden dönen E.A. (51) eve girdiğinde oğlu Muzaffer Aktağlı'nın salonda hareketsiz bir şekilde yattığını görünce çığlık attı. Eşinin bağırdığını duyan C.A. (55) sağlık ekiplerini arayarak yardım çağırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri Muzaffer Aktağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı incelemede genç adamın tabancayla kafasının arkasından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

BAŞ ŞÜPHELİ KONUMA GİRDİ

Cinayeti ev halkından birisinin işleme ihtimali üzerinde duran ekipler, C.A. ve oğlu S.A.'yı gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen Muzaffer Aktağlı'nın en küçük kardeşi Selçuk Aktağlı'nın gece evde olduğunu ancak sabah saatlerinde evde bulunmadığını belirledi. Ayrıca ağabey ile kardeşinin sürekli kavga ettiğini ve aralarının pekiyi olmadığı bilgisine de ulaşan polis, baş şüpheli konumuna giren Selçuk Aktağlı'nın peşine düştü. Selçuk Aktağlı, Yeşilyuva Mahallesi'nde bulunan bir evde cinayette kullanılan tabancayla birlikte gözaltına alındı.

"İKRAM ETTİ, TATLI YEDİK"

Emniyete götürülen Selçuk Aktağlı, cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Katil zanlısı Aktağlı, "Gece eve geldiğim zaman, ağabeyim tatlı almış yiyordu. Bana da ikram etti ve beraber yedik. Daha sonra kendisiyle beni uyuşturucuya alıştırdı diye tartıştık. Bana küfretti, tokat attı. Tahrik edince, kendisine ait tabancayla vurdum" diyerek suçunu itiraf etti. Cinayet anında uyuduklarını ve olayla herhangi bir ilgilerinin olmadığını ileri süren C.A. ve oğlu S.A., adli kontrol şartıyla serbest kalırken katil zanlısı Selçuk Aktağlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.