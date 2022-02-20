Öldürülen yerel haber sitesinin sahibi Arslan, toprağa verildi





'BENİM CENAZEM KALABALIK OLUR' DEMİŞ

Cenaze namazı sırasında konuşan imam, Güngör Arslan'ı tanıdığını, daha önce aralarındaki konuşmayı aktararak "Güngör Arslan, benim cenazem kalabalık olur. Ya omuz vermek için gelirler ya da 'Güngör Arslan gerçekten öldü mü' merakından gelir. Bugün, tabutuna omuz vermek için gelen dostların burada. Hayır dualarıyla uğurlamak için sevenlerin burada" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk babası Arslan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmit Bağçeşme Mezarlığına götürüldü.