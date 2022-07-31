Öldürülen Zehra’nın babası: ‘Bu canice bir katliam’

Konya'dan 3 ay önce Muğla Milas'a çalışmaya giden Zehra Bayır, kız kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için simit evindeki işini bırakıp bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İşletme sahiplerinden çalıştığının karşılığını isteyen Bayır, dövülüp, başına nacakla vurulduktan sonra gölete atılıp öldürüldü. Genç Zehra'nın naaşı Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

'KIZ KARDEŞİNİ TEDAVİ ETTİREBİLMEK İÇİN GİTMİŞ'

Acılı baba Oğuzhan Bayır duygularını SABAH'a anlattı. Yıllardır çobanlık yaparak çocuklarına baktığını anlatan Bayır, "Kendi halinde, iyiliksever, çalışkan ve güzel kalpli bir çocuktu. Kimseye bir zararı olmazdı. Konya'da bir simit evinde garsonluk yapıyordu. Arkadaşları Muğla'ya gidelim demiş 3 ay önce Muğla'ya gitmiş. Annesi ile ayrıyız. Şeker hastası olduğum için de beni üzülür diye bana haber vermemiş. 16 yaşındaki kardeşi Meryem'i tedavi ettirmek istemiş. Biraz daha fazla para kazanıp, kardeşimi olsun kurtarayım istemiş. Anne-babama kardeşime bir faydam olur diye düşünmüş. O kadar güzel kalpliydi ki neler düşünmüş benim yavrum" dedi.

'BENİM ZEHRA'M GERİ GELMEYECEK, BAŞKA ZEHRALAR ÖLMESİN'

Olayın tam bir vahşet olduğunu dile getiren Oğuzhan Bayır, "Alacağını alabilmek için oraya katlanmış. Ancak valizlerini hazırlamış, buraya dönmeye hazırlanıyormuş. Gece çocuğumu yanına çağırmışlar. O gidiş o gidiş. Çocuğumu döve döve öldürmüşler. Kafasına vurup, göle atmışlar. Benim Zehra'm artık geri gelmeyecek. Beni çocuğumu bu caniler öldürdü. Hem çalıştırıp hem de parasının üzerine kondular buda yetmezmiş gibi bir de canını aldılar. Ben Zehra'm ile mezara girdim, ben yaşamıyorum. Tek isteğim o katillerin en ağır cezayı alması. Özgecan gibi, diğer öldürülen kadınlar gibi kızımın davasına sahip çıkılmasını istiyorum. Benim kızım canice öldürüldü. Kemikleri kırılıncaya kadar dövülmüş, baltayla vurulmuş. Ben çocuklarımı çobanlık yaparak büyüttüm. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Artık Zehra'lar öldürülmesin, kadınlar öldürülmesin" dedi.