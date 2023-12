Öldürülen zihinsel engellinin ağabeyi konuştu: Bu garibe kim kıyabilir?

'GÜNDÜZ VAKTİ MEZARLIKTA FEHMİ'Yİ ARAMAYA BAŞLADIM'

Sadullah Lup, "Pazar günüydü, saat 08.00 sıralarında çarşıya gitmek için benden izin aldı. Evden çıkmadan da 'Akşam olmadan eve gel' dedim. Son görüşmemiz, bu şekilde oldu. Arkadaşının bağ evine gitmiş. Yemek yemişler. Arkadaşının evi mezarlığa yakın olduğu için vefat eden amcamızın kızını ziyaret etmek istemiş. Mezarlığın yerini bulamayıp, vefat eden kuzenimizin oğlunu arayarak yerini sormuş. Mezarlığa girip, vefat eden kuzenimizi ziyaret etmiş. Sonrasında saatlerce haber alamadık. Her yeri aradık, telefonuna ulaşılmıyordu. Emniyete gitmeye karar verdim. Gitmeden önce mezarlığa bakacaktım. Gündüz vakti mezarlıkta Fehmi'yi aramaya başladım" diye konuştu.



'YÜZÜNÜ GÖRDÜM, SURATI YEMYEŞİLDİ'

Lup, şöyle devam etti:

"Orada sırt üstü, elleri açık şekilde yatan birini gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. İçimde kötü bir his oluştu. Yavaş yavaş yanına gittim. Yatan kişinin yüzünü görmediğim için Fehmi olduğunu düşünmedim. Yüzünü gördüm, suratı yemyeşildi. Yatan kişinin Fehmi olduğunu anladım ve kendimden geçtim. 'Kardeşim, kalk, yer soğuk, eve gidelim evde yat' dedim ama cevap vermedi. Sonra hemen polisi ve ambulansı aradım. Kardeşimin bıçaklandığını emniyette öğrendim. Kardeşimle husumetli olan hiç kimse yok. Kardeşimin seveni çoktu. Ağabeyiyim ama buradaki esnaf benden daha iyi ağabeyiydiler. Gece benimleyse, gündüz esnaf ağabeylerinin yanındaydı. Büyüklerimizden, kardeşimin katil veya katillerini bulmasını istiyorum. Tek dileğim, bu. İçimize ufak da olsa su serpilmesini istiyorum. Kafayı yememek elde değil. Polis ekipleri, elinden geleni yapıyor ama bekliyoruz. İnşallah tez zamanda bulunur" diye konuştu.



'MEZARLIĞA GİRİŞİ VAR, ÇIKIŞI YOK'

Fehmi Lup'un arkadaşı Ömer Navruz ise şöyle konuştu:

"Fehmi, bizim canımız, ciğerimizdi. Buraya her gün gelirdi. Sohbet eder, yer, içer giderdi. Kimseye zararı olmayan, mütevazı bir arkadaşımızdı. Pazar günü Fehmi beni aradı. Arkadaşına gideceğini söyledi ve okuma yazması olmadığı için nasıl gidileceğini sordu. Ben de tarif ettim. En son o şekilde konuştuk. Ertesi gün sosyal medyada Fehmi'nin vefat ettiğini öğrendim. Hemen Fehmi'yi aradım ulaşılamıyordu. Sonra ağabeyini aradım ve gerçekten vefat ettiğini öğrendim. Nasıl olduğuna inanamadık. Bu garibe kim kıyabilir? Hiç düşmanı yoktu. Canımızı, ciğerimizi kaybettik. Fehmi'nin katilinin bulunmasını istiyoruz. Mezarlığa girişi var, çıkışı yok."