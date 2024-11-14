Öldürülmeden katilinin adını verdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan Tuncay Çelikkaya'dan (52) haber alamayan yakınları polisten yardım istedi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmama sonucu Çelikkaya'nın cesedini Türkgücü Köyü ile Çeşmeli Köyü arasındaki kırsal alanda buldu. Çelikkaya'nın cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Çelikkaya'nın evinde "Başıma bir iş gelirse sorumlusu İ.T.'dir" yazılı notunu buldu. Çelikkaya'nın, İ.T.'nin İstanbul Beylikdüzü'nde A.Ö. adlı doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve başına bir iş gelmesi halinde de sorumlusunun bu kişi olduğunu yazdığı görüldü. Polisin gözaltına aldığı şüpheli İ.T., mahkemece tutuklandı.