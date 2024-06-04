Öldürüp çöpe attı sonra işe gitti

Gaziantep Şehitkâmil ilçesindeki Dülükbaba Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinde kanlı bir çuval görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, çuvalı açınca bir kadın cesediyle karşılaştı. Boğazı kesilerek öldürülen kadının, 2 çocuk annesi yabancı uyruklu Dibe Cevad (30) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan eşi Abdo Muhammed'in (35), eşini öldürdükten sonra önce evin terasına çıkardığı, buradan da bir çuvala koyarak 30 metre ilerideki çöp konteynerine attığı ve hiçbir şey olmamış gibi gece bekçiliği yaptığı işyerine giderek mesaiye başladığı belirlendi.Gözaltında sorgusu süren katil zanlısının, omzunda bir çuvalla evden çıkıp araçların arasından geçtiği ve sokakta etrafına baktıktan sonra çöp konteynerinin olduğu tarafa doğru hızlı adımlarla yürüdüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Dibe Cevad'ın, bir süre önce şiddet gördüğü için evini terk edip akrabalarına sığındığı ancak yakınlarının araya girmesi üzerine kocasıyla barıştırılıp evine döndüğü öğrenildi. Komşuları ise çiftin bir ay önce taşındıkları evden sürekli kavga seslerinin geldiğini söyledi.