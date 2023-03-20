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Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:45 Son Güncelleme: 20.3.2023 11:11

Öldürüp Fırat Nehrine atmışlar

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde Kayıp olarak aranan Ömer Yılmaz’ın (22) cesedi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bulunan Fırat Nehri'nde bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Öldürüp Fırat Nehrine atmışlar

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'n de meydana gelen olayda, 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir daha haber alamadı. Ailesi, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz'ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı.

Yılmaz'ın, yasak aşk yaşadığı İ.Y.'nin babası A.T. tarafından silahla vurularak öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinde her şeyi itiraf eden baba-kız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek, 3 çocuk annesi İ. Y. ile babası A.T'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'ne atıldığı bilgisine ulaştı. Ömer Yılmaz'ın cansız bedeni, gece saatlerinde Fırat Nehri'nden çıkarılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Öldürüp Fırat Nehrine atmışlar
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