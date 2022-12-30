İki yıldır kayıp olan Mehmet’i öldürüp metruk binaya gömdükleri ortaya çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Barak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Topallar (23) 2020 yılının Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma sonucunda Topallar'ın F.K., A.C.Ş ve M.K.E. tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada şüphelilerden F.K.'nın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, A.C.Ş'nin ise 'Yağma' suçundan cezaevinde tutuklu bulundukları belirlendi. İfadesine A.C.Ş yapılan sorgusunda Mehmet Ali'yi öldürerek metruk bir bağ evi arazisine gömdüklerini ve gömdükleri yeri gösterebileceğini itiraf etti.
Bağ evinin bahçesinde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında incelendi. Yapılan incelemede kemiklerin Mehmet Ali Topallar'a ait olduğu belirlendi. Olayın diğer şüphelisi M.E.K'de polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.