İki yıldır kayıp olan Mehmet’i öldürüp metruk binaya gömdükleri ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada şüphelilerden F.K.'nın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, A.C.Ş'nin ise 'Yağma' suçundan cezaevinde tutuklu bulundukları belirlendi. İfadesine A.C.Ş yapılan sorgusunda Mehmet Ali'yi öldürerek metruk bir bağ evi arazisine gömdüklerini ve gömdükleri yeri gösterebileceğini itiraf etti.