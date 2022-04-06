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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Öldürüp ‘tacizci’ iftirası attılar

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Öldürüp ‘tacizci’ iftirası attılar
Diyarbakır'da, 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla dövüldükten sonra bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan'ın, kızlara laf atan grubu uyardığı için öldürüldüğü ortaya çıktı. Sur ilçesinde 3 Nisan akşamı Ergün Arslan, bir grup tarafından darp edilip bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan, ağabeyinin Anzele Parkı'nda suya giren kızları taciz edenleri uyardığı için yaşanan arbedede öldürüldüğünü söyledi. Arslan, "Mahalledekiler, bazı gençlerin Anzele'de kızlara laf atıp tacizde bulunduğunu anlattı. Daha sonra ağabeyim de onlara yaptıklarının ayıp olduğunu söylemiş. 'Sen kimsin' demişler, arbede yaşanmış. Öldürüldükten sonra, 'Taciz etmiş, öldürdük' demişler. Sorumlular cezasını çeksin" dedi.

'FOTOĞRAFI ÇEKEN O DEĞİLDİ'
Fotoğrafının çekildiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu ile annesinin ifadesine de başvuruldu. Kız çocuğuna, öldürülen Arslan'ın fotoğrafı gösterilerek, fotoğrafını çeken kişinin o olup olmadığı soruldu. Çocuk, fotoğrafı çeken kişinin bıyıklı biri olduğunu söyledi.

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Öldürüp ‘tacizci’ iftirası attılar
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