Öldürüp yol kenarına attılar

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Yastıca köyü yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan birini görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, darp edildikten sora tabancayla vurularak öldürülen kişinin Selahaddin Çabuk (58) olduğunu tespit etti. Öte yandan, Çabuk'a ait kamyonetin, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında şarampole devrildiği öğrenildi. Çabuk'un cesedi Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldı.

Cinayeti çözmek için özel ekip kuruldu

Olayın gece geç saatlerinde olduğunu düşünün Jandarma ekipleri, Gaziantep'ten Çınar köyüne döndüğü tahmin edilen Çabuk'un aracının geçiş güzergahındaki tüm kameralar incelemeye alındı. Jandarma bünyesinde özel bir ekip kurularak, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, kamyonette detaylı parmak izi arandığı bildirildi. Özel ekip Selahaddin Çabuk, cinayetinin çözülmesi için geniş yaptı araştırma başlattığı, kısa süre içerisinde cinayetin aydınlığa kavuşacağı tahmin ediliyor.